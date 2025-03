Schianto in auto all’alba, un giovane morto e tre feriti

agenzia

A Cava de' Tirreni, la vittima aveva 27 anni

NAPOLI, 02 MAR – Un giovane di 27 anni è morto e altri tre sono rimasti feriti, una una ragazza in modo grave, in uno incidente stradale avvenuto all’alba nel Salernitano, a Cava de’ Tirreni. A perdere la vita Marco Apostolico, di Castel San Giorgio, come gli altri occupanti della vettura che, per cause in corso di accertamento, verso le 4.30, è sbandata, finendo contro un muretto. Per il giovane non c’è stato nulla da fare. I tre suoi compagni, tutti con meno di 30 anni, sono in ospedale. “Siamo distrutti”, ha scritto sui social Paola Lanzara, sindaca di Castel San Giorgio. “Stanotte un’altra giovane vita spezzata, un’altra tragedia della strada costata la vita ad un nostro giovane. Da sindaco, da madre, sono davvero addolorata e distrutta per questa ennesima tragedia. Marco Apostolico era un ragazzone nel fiore degli anni, dal cuore d’oro, un gigante buono che ho visto crescere e che ci lascia improvvisamente e tragicamente, lasciandoci con il cuore a pezzi. Interpretando il sentimento di cordoglio di tutta la nostra comunità, con scelta unanime di tutte le associazioni, il nostro Carnevale sarà rinviato a data da destinarsi. Le sfilate in programma sia oggi che martedì sono state annullate. Abbiamo un macigno sul cuore”. Vicino al dolore che ha colpito la famiglia, anche il sindaco di Roccapiemonte, Carmine Pagano che ha detto: “Un altro drammatico incidente che ci ha portato via un ragazzo della comunità della vicina Castel San Giorgio. In qualità di Sindaco e a nome di tutta la città di Roccapiemonte, porgo le mie più sentite condoglianze ai familiari. Marco era un gran lavoratore e sapeva farsi ben volere da tutti. Ci mancherà”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA