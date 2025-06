Schianto nel casertano, otto auto coinvolte e feriti gravi

agenzia

Sull'Asse mediano, in codice rosso tre giovani

CASERTA, 04 GIU – Otto auto coinvolte e diversi giovani feriti, alcuni gravi: è il bilancio di un drammatico incidente avvenuto ieri sera sull’asse mediano Nola-Villa Literno, nei pressi dell’uscita di Carinaro. Le auto, dopo lo scontro, sono finite al centro della carreggiata; sul posto sono intervenuti I Vigili del Fuoco di Caserta (distaccamento di Aversa), che hanno liberato tre ragazzi di età compresa tra i 25 e i 30 anni che erano rimasti incastrati tra le lamiere contorte delle auto. I tre giovani sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. Il traffico sulla statale è rimasto completamente bloccato per ore, con pesanti disagi alla circolazione.

