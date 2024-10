Schinas,’allerta anche in Europa in vista del 7 ottobre’

agenzia

'Siamo esposti alla minaccia del terrorismo jihadista'

MIRABELLA ECLANO, 03 OTT – “Questo G7 avviene in un momento difficile, l’Europa ne è pienamente consapevole. Ci sono due tipi di minacce cui siamo particolarmente esposti: il terrorismo jihadista e le interferenze di Paesi esteri. Ciò si lega direttamente alla guerra in Ucraina e agli eventi in Medio Oriente. Noi siamo in elevata allerta, questo non è ‘business as usual’, stiamo mettendo insieme informazioni in tempo reale, ancora di più in vista di lunedì, anniversario del 7 ottobre: ci dobbiamo concentrare. Serve poi il cessate il fuoco a Gaza, il resto viene da sè”. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione europea Margaritis Schinas, a margine dei lavori del G7 Interni a Mirabella Eclano.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA