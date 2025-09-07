Schlein, ‘buon vento’ alla Sumud Flotilla

agenzia

"Gaza non sarà mai un resort" dice segretaria dem a Bra (Cuneo)

BRA, 07 SET – Dalla festa dell’Unità di Bra (Cuneo), questa sera la segretaria del Pd, Elly Schlein, ha augurato “buon vento” alla Global Sumud Flotilla, la missione umanitaria diretta contro il blocco di Gaza, in cui sono coinvolti anche due braidesi. “Gaza appartiene ai palestinesi e non sarà mai un resort per i ricchi come nel vergognoso progetto di Trump”, ha affermato. Sulla politica interna, ha rilanciato il salario minimo legale (“sotto i nove euro all’ora non è lavoro, è sfruttamento”) e un’azione contro il caro bollette, accusando il governo Meloni di sottostare al “ricatto” di Trump sui dazi e sulle spese per la difesa al 5% del Pil. Sì invece a un piano industriale e sociale europeo rivolto anche alla difesa: “A patto che sia una difesa comune e non il riarmo di 27 eserciti scollegati tra loro, che favorisce l’acquisto di armi da Trump”. “Dopo tanto lavoro – ha aggiunto la segretaria dem, parlando delle regionali – abbiamo chiuso la stessa alleanza in tutte le regioni che vanno al voto. Non succedeva da vent’anni nel nostro campo: la destra si abitui a questa novità, una coalizione progressista unita e compatta”. Ha rivolto un ringraziamento agli amministratori “che difendono i figli delle coppie lgbt dalle cattiverie e dalle discriminazioni della destra”: “Di famiglia non ce n’è una sola, quella tradizionale di cui tanto parlano ma che nessuno di loro ha”. L’arrivo di Schlein è stato segnato da un abbraccio a una commossa Chiara Gribaudo, colpita pochi giorni fa dalla perdita del padre. Oltre 300 militanti hanno accolto quello che è stato il primo ritorno di Schlein nella Granda dopo le primarie.

