Sciame sismico ai Campi Flegrei, scossa principale 2.1

agenzia

Domani l'esercitazione per 'posti di comando',coinvolte 4 scuole

NAPOLI, 21 APR – Quattro leggere scosse di terremoto, la principale delle quali di magnitudo 2.1, si sono registrate tutte nello stesso minuto, alle 8.46, con epicentro nell’area dei Campi Flegrei. Le altre tre scosse, secondo la rilevazine dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, sono state di magnitudo 1.9, 1.2 e 1.4. Secondo l’Osservatorio vesuviano dell’Ingv si è in presenza di un nuovo sciame sismico caratterizzato complessivamente, finora, da una decina di piccole scosse. La popolazione della zona ha avvertito le scosse, ma nessun danno viene segnalato. Proprio nell’area dei Campi Flegrei si terrà domani un’esercitazione di protezione civile volta a testare il Piano bradisismico: un test che riguarderà solo i “posti di comando”, vale a dire le strutture comunali e regionali che devono adottare le procedure previste in caso di “inasprimento” del bradisismo ai Campi Flegrei, e non la popolazione, salvo gli alunni di quattro scuole di Pozzuoli, Bacoli e del quartiere napoletano di Bagnoli.

