Sciame sismico di lieve entità nella zona dei Campi Flegrei

Registrata anche una scossa di 1.5 con epicentro sul Vesuvio

NAPOLI, 19 LUG – Sciame sismico nella zona dei Campi Flegrei dalla scorsa mezzanotte dove si sono registrate quattro scosse ma di lieve entità che non hanno superato la magnitudo di 1.7. Situazione tranquilla dopo la forte paura di ieri per la scossa delle 9.14 di magnitudo 4.0 avvertita dalla popolazione non solo dei Campi Flegrei ma anche di diversi quartieri di Napoli e con epicentro nell’area del Dazio nel quartiere napoletano di Bagnoli. In totale 18 gli eventi registrati nell’ambito dello sciame sismico. Alle 11.44 di oggi c’è stata anche una scossa di magnitudo 1.5 con epicentro nella zona del Vesuvio.

