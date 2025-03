Sciatore diciottenne cade su pista Friuli, gravissimo

agenzia

Faceva parte di uno sci club e si stava allenando sullo Zoncolan

TRIESTE, 09 MAR – Uno sciatore diciottenne è rimasto ferito in maniera molto grave dopo essere caduto durante una discesa di riscaldamento sulla pista 2 degli impianti del Monte Zoncolan. Come riporta il sito della Tgr Fvg della Rai, la caduta è avvenuta ieri prima della disputa di un SuperG sulla pista 1, intorno alle 8,20 e dunque prima dell’apertura degli impianti, ma la notizia si è appresa soltanto oggi. Il ragazzo, dello sci club Monte Dauda, doveva fare da apripista ma all’altezza di un salto ha perso il controllo e ha fatto un volo di decine di metri. Nella caduta ha riportato fratture alle gambe e a un polso ed è stato portato all’ospedale di Tolmezzo con l’elicottero del Suem. Nel nosocomio, secondo quanto scrive la Tgr Fvg, sarebbero sorte complicazioni molto gravi ed è stato disposto l’immediato trasferimento all’ospedale di Udine. al momento è in coma, ricoverato in terapia intensiva.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA