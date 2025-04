Sciolto Comune Caserta per condizionamenti criminalità

agenzia

Il sindaco 'impugneremo decisione davanti al Tar'

ROMA, 18 APR – l Consiglio dei ministri, secondo quanto apprende l’ANSA, su proposta del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha sciolto il Comune di Caserta per condizionamenti della criminalità organizzata. La stessa misura è stata presa per i comuni di Aprilia, nel Lazio, Badolato e Casabona in Calabria. “Lo scioglimento dell’Amministrazione Comunale di Caserta deciso oggi dal Consiglio dei ministri è un atto di natura politica nonché un atto amministrativo abnorme”, ha commentato è il sindaco di Caserta, Carlo Marino. “Faremo immediatamente una richiesta di accesso agli atti e, successivamente, impugneremo la decisione dinnanzi al Tar del Lazio”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA