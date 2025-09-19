Sciopero Cgil per Gaza, a Torino in piazza almeno in duemila

agenzia

Sirene per ricordare i bombardamenti su Gaza

TORINO, 19 SET – Almeno duemila persone stanno partecipando questo pomeriggio al presidio pro-Palestina organizzato dalla Cgil in piazza San Carlo, nel centro di Torino. La manifestazione si è aperta con il suono di sirene “che evocano guerra e bombardamenti su Gaza”. Presenti anche volti noti della politica torinese, tra cui l’ex sindaca Chiara Appendino, oggi deputata e vicepresidente del Movimento 5 Stelle. “Fermate questo eccidio, fermate il genocidio, fermate la violenza” ha scandito dal microfono un rappresentante della Cgil. “Chiediamo corridoi umanitari e la sospensione di ogni cooperazione commerciale e militare con il governo di Israele, non con la sua popolazione, che a sua volta scende in piazza”. Il sindacato ricorda la “flottilla che sta cercando di raggiungere Gaza portando aiuti” e parla di una “giornata di mobilitazione nazionale con scioperi e presidi in tantissime piazze italiane”. “Questa piazza – afferma – è parte di un grande movimento di donne e uomini che gridano: rispettate la vita, rispettate la storia, rispettate le identità, non uccidete più”. La piazza è animata da bandiere palestinesi che si aggiungono alle bandiere delle categorie Cgil. Uno striscione con i colori arcobaleno della pace recita: ‘Anche oggi si muore a Gaza, pace in Palestina’. E in segno di sostegno con la Global Sumud Flotilla, sul selciato sono state deposte centinaia di barchette di carta con i colori della bandiera palestinese e la scritta: ‘Anche io sono Global Sumud Flotilla’.

