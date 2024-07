Sciopero ferrovie, anche a Milano disagi per cancellazioni

agenzia

Tra passeggeri rabbia e rassegnazione

MILANO, 07 LUG – Pesanti disagi per chi doveva partire da Milano a causa dello sciopero nazionale del personale del gruppo Fs. Numerosi, infatti, i passeggeri in coda alle biglietterie per farsi cambiare il titolo di viaggio e arrivare comunque a destinazione. Cancellata gran parte dei treni a lunga destinazione e inevitabili ritardi per gli altri. Tra i passeggeri un misto di rabbia e rassegnazione, molti i non informati dell’agitazione.

