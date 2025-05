Sciopero Fs, prefetto di Napoli precetta il personale

agenzia

Proclamato per venerdì quando si disputerà Napoli-Cagliari

NAPOLI, 21 MAG – Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, dopo aver acquisito il consenso unanime del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, ha adottato l’ordinanza di precettazione per i lavoratori del Gruppo F.S. Italia spa e delle società partecipate che intendono aderire, a livello territoriale, allo sciopero nazionale del settore ferroviario, proclamato dalle organizzazioni Sindacali Usb, sgb e Assemblea Nazione pdm/pdb. Lo sciopero era stato proclamato per la giornata di venerdì quando a Napoli si disputerà la partita di calcio Napoli-Cagliari, utile per l’assegnazione dello scudetto alla squadra partenopea con conseguente massiccio afflusso di persone in città e con evidenti profili di ordine e sicurezza pubblica. Le Ferrovie della Stato a Napoli gestiscono la linea 2 della metropolitana che assicura i collegamenti con il quartiere di Fuorigrotta, dove ha sede lo stadio ‘Maradona’. L’ordinanza di precettazione interessa la fascia oraria dalle ore 16 di venerdì 23 sino a fine servizio e riguarda esclusivamente i treni individuati da Trenitalia, allegati al provvedimento prefettizio rinvenibile sul sito della Prefettura.

