agenzia

Atac, per mezzi di superficie possibili cancellazioni

ROMA, 13 DIC – A Roma la metro A e la metro C sono chiuse per lo sciopero dei trasporti, mentre resta regolare il servizio della metro B. E’ quanto si apprende da Atac. Per i mezzi di superficie sono sempre possibili cancellazioni, fa sapere l’azienda.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA