Sciopero Trenord, numerose cancellazioni in stazioni Milano

agenzia

A Garibaldi e Centrale FS. Autobus sostitutivi per Malpensa

MILANO, 05 FEB – E’ di trentadue treni cancellati la situazione nello scalo Milanese di Milano Garibaldi, da dove partono molti dei treni coinvolti, mercoledì mattina, dallo “sciopero del personale di Trenord”. Lo si apprende dal tabellone delle partenze aggiornato alle 9.24 Situazione analoga in Stazione Centrale, a Milano, dove al momento risultano una quindicina le cancellazioni. Lo stop è causato – come si legge negli avvisi – da uno sciopero iniziato alle 3 di mercoledì e che durerà fino alle 2 di giovedì 6 febbraio. Al momento, a Garibaldi FS, vengono dati in partenza sette treni. “Il servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza di Trenord e il servizio Aeroportuale – si legge in un avviso – potrebbero subire variazioni e cancellazioni”. Per l’aeroporto sono previsti bus sostitutivi. Oltre ai ferrovieri sono previste astensioni anche in parte del personale degli scali aeroportuali lombardi.

