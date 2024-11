Sciopero:corteo Cgil-Uil a Roma,sfilano anche Schlein e D’Alema

agenzia

In piazza anche i Cobas con gli studenti

ROMA, 29 NOV – Le lavoratrici, i lavoratori, le pensionate e i pensionati del Lazio questa mattina hanno sfilato a Roma per lo sciopero generale indetto da Cgil e Ull contro la Legge di bilancio. La manifestazione è partita alle 9.30 da Piazza Esquilino per arrivare in Via dei Fori Imperiali dove sono in programma gli interventi dei segretari generali regionali e assieme alla segretaria Cgil Francesca Re David. Con bandiere della Cgil e della UIL, e fischietti, a sfilare con i sindacati al corteo nella Capitale, oltre alcuni gruppi studenteschi, anche esponenti della politica. Arrivata in mattinata, la segretaria del Pd Elly Schlein e l’ex presidente del Consiglio Massimo D’Alema. Nella Capitale anche un corteo distaccato dei Cobas: scandendo cori contro il governo e il comune di Roma, centinaia, assieme ad alcuni collettivi, sono partiti da piazza Indipendenza, diretti a piazza Barberini.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA