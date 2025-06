Scivola in acqua in una gola rocciosa, salvato un bimbo

agenzia

Agli Orridi di Uriezzo una settimana fa è morto un 50enne

VERBANIA, 01 GIU – Un bambino è stato soccorso e salvato dopo essere scivolato in acqua nella zona delle Marmitte dei giganti di Uriezzo, a Maiesso, nel territorio comunale di Premia in valle Antigorio (Verbano-Cusio-Ossola), non lontano dal punto dove domenica scorsa un uomo di cinquant’anni è morto proprio dopo essere scivolato nelle acque del fiume Toce. È accaduto intorno all’ora di pranzo. In acqua, oltre al bambino, c’era anche la nonna, forse trascinata mentre tentava di tenere per mano il nipote. Il primo a intervenire è stato un uomo che, dopo aver assistito alla scena, è entrato in acqua per estrarre il bambino e attendere i soccorsi con la signora. Il primo è illeso, mentre la donna è stata portata in ospedale per accertamenti, a causa di un principio di ipotermia. Sul posto è intervenuto anche il soccorso alpino con le unità cinofile, che proprio a Premia è attualmente impegnato nell’addestramento nazionale, uno speleosub e i vigili del fuoco.

