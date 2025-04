Scivola per 300 metri in un canalone, morto escursionista

agenzia

L'incidente nella zona del Rifugio Benigni a Ornica

BERGAMO, 01 APR – Tragico incidente in montagna a Ornica (Bergamo), nel primo pomeriggio di oggi. Intorno alle 13, un uomo di 66 anni, che viveva nel Milanese, è morto mentre era impegnato in un’escursione. Dai primi riscontri, sembra sia scivolato per 300 metri lungo un pendio ghiacciato. L’incidente nella zona del Rifugio Benigni: sul posto il 112 ha inviato l’elisoccorso, il soccorso alpino e i carabinieri. I soccorritori non hanno però potuto fare nulla che constatare il decesso: l’escursionista, che era in compagnia di altre due persone, è morto sul colpo.

