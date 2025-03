Scolmatore d’Arno da ieri ha tolto 30 milioni di mc di acqua

agenzia

Giani, 'opera strategica, ha abbattuto l'ondata di piena'

PISA, 15 MAR – Dalle 16 di ieri fino a ora il canale Scolmatore dell’Arno ha tolto dal fiume circa 30 milioni metri cubi d’acqua, proteggendo l’abitato di Pisa e le aree circostanti nel favorire l’abbassamento del livello dell’Arno in piena Il dato si apprende dalla Regione Toscana. “Con l’apertura – ha spiegato sui social il presidente Eugenio Giani – ha letteralmente abbattuto l’ondata di piena dell’Arno che stava salendo, riducendo il colmo di piena sul Pisano insieme alla casse di espansione di Roffia, a San Miniato, realizzate solo qualche anno fa”. Lo Scolmatore d’Arno “è un’opera strategica della Regione Toscana – ha evidenziato il governatore – che ha salvato il territorio da terribili esondazioni. Inizia con le opere di presa a Pontedera e termina in mare a Calambrone. Ci abbiamo investito nella costruzione e continueremo a farlo nella manutenzione e nello sviluppo perché è fondamentale per la salvaguardia di tutta la comunità”.

