Scompaiono bollini rossi per il caldo, giovedì Italia tutta verde ma la tregua sarà breve

Meteo

Ministero Salute, oggi 5 città bollino giallo, domani una

Scompaiono i bollini rossi per il caldo che nei giorni scorsi hanno contraddistinto le città italiane, a rimarcare la situazione di afa intensa e alte temperature. Secondo le ultime rilevazioni del ministero della Salute sulle ondate di calore, giovedì 10 luglio la nostra penisola sarà tutta verde, non ci saranno cioè città con livello 3 di allerta. Oggi 8 luglio secondo il monitoraggio ci sono solo cinque città in giallo (Bari, Catania, Palermo, Messina, Reggio Calabria) e le restanti in verde, dunque nessun bollino rosso o arancione. Domani 9 luglio le città con bollino giallo scendono a 1 (Catania), il resto in sono tutte bollino verde.

La tregua dal caldo eccessivo però non sarà troppo lunga: da venerdì, infatti, si prevede una rimonta dell’alta pressione che farà aumentare le temperature, giorno dopo giorno e non è escluso allo stesso livello di quelle registrate nei giorni scorsi. E’ la previsione di Luca Mercalli, presidente della Società Meteorologica Italiana (Smi), che definisce «un’anomalia» non la rapidità dell’abbassamento delle temperature, dovuta al ritiro dell’alta pressione verso Sud e ai temporali che hanno colpito il settentrione, ma «le temperature registrate nel Nord Italia, sulle Alpi e anche in Europa, con 38 gradi a Berlino».