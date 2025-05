Scomparsa dipendente hotel di Milano,appello dei Carabinieri

agenzia

Diffusa foto della donna che non si trova da ieri pomeriggio

MILANO, 10 MAG – I carabinieri di Milano hanno diffuso la fotografia di Chamila Wijesuriyauna, la donna di 50 anni di origini cingalesi scomparsa nel pomeriggio di ieri nella zona tra Cinisello Balsamo e Milano. La donna lavora nell’hotel di Milano di via Napo Torianni davanti al quale Emanuele De Maria, detenuto in permesso lavorativo impiegato alla reception, questa mattina ha accoltellato gravemente un suo collega e ora è in fuga. I militari invitano chiunque abbia sue notizie o la veda a telefonare al 112.

