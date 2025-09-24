Scomparsa in Gallura, imprenditore fermato per omicidio

agenzia

Bloccato dai carabinieri mentre tentava di fuggire in barca

PALAU, 24 SET – Emanuele Ragnedda, 41 anni, imprenditore del vino di Arzachena, è in stato di fermo per l’omicidio di Cinzia Pinna, la donna di 33 anni di Castelsardo scomparsa la sera dell’11 settembre a Palau. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri, in collaborazione con la Guardia costiera, mentre tentava di fuggire su un’imbarcazione. Con lui è indagato per occultamento di cadavere un giovane milanese di 26 anni.

