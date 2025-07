Scomparsa in Tunisia, denuncia e appello social da famiglia

agenzia

Della Cagliaritana non si hanno più notizie da 9 giorni

CAGLIARI, 18 LUG – Prima un appello affidato ai social in un gruppo che raccoglie i post degli italiani in Tunisia, poi – oggi – la denuncia presentata ai Carabinieri. Ormai da 9 giorni non si hanno più notizie di Valentina Greco, una 42enne cagliaritana che si risiedeva a Sidi Bou Said da alcuni anni. Gli amici e la famiglia hanno tentato la strada dei social network per cercare di contattarla e il fratello Alessio è in partenza per la Tunisia per cercare informazioni sulla sorella. L’appello è stato rilanciato dal gruppo editoriale L’Unione Sarda che ha intervistato la madre della 42enne che in Tunisia vive da sola e collabora con agenzie umanitarie come consulente per i diritti umani. Secondo quanto riferisce il quotidiano, la Polizia tunisina avrebbe fatto un sopralluogo nell’appartamento della donna, risultato in ordine anche se mancherebbero computer e telefono cellulare (la madre ha riferito che nei giorni scorsi Valentina aveva dei problemi con lo smartphone). “Amiche riferiscono di avances da parte di un uomo. Valentina le aveva respinte”, scrive ancora L’Unione Sarda.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA