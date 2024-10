Scomparso ieri da casa, si cerca un giovane di Pordenone

agenzia

Prefettura Pordenone ha diffuso generalità e foto

TRIESTE, 25 OTT – La Prefettura di Pordenone ha diffuso le generalità e una foto di un giovane, Bryan Del Bianco, di 28 anni, di Pordenone, residente poco distante, nel piccolo comune di Zoppola, di cui non si hanno più notizie da ieri, dove era stato individuato a Padova. Del Bianco è di corporatura robusta, è alto circa 1,90 metri, ha capelli corti, di colore nero, di carnagione scura, occhi marroni, non ha tatuaggi, piercing o altri segni particolari. Al momento della scomparsa indossava una maglietta a maniche corte, pantaloni di tuta entrambi di colore nero, scarpe da ginnastica di colore nero. La Prefettura chiede a chiunque abbia informazioni in merito alla sua scomparsa di contattare le forze di polizia.

