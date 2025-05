Scontri a corteo per Cospito, chieste pene da 6 mesi a 6 anni

agenzia

Pm Milano contesta resistenza aggravata e danneggiamento

La procura di Milano ha chiesto fino a 6 anni di carcere per gli 11 imputati che appartengono all’area anarchica per la manifestazione dell’11 febbraio 2023 a sostegno di Alfredo Cospito. Il pm Francesca Crupi, titolare dell’indagine con il collega Leonardo Lesti, ha contestato la resistenza aggravata, danneggiamento e travisamento proponendo per molti pene che vanno dai 4 anni ai tre, fino a 6 mesi. Sei delle persone finite sotto processo davanti al Tribunale erano state destinatarie dell’obbligo di dimora.

