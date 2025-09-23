Scontri a Milano, 5 arrestati e 2 denunciati

agenzia

Tra loro anche tre minorenni, un'ottava persona identificata

MILANO, 23 SET – Oltre ai cinque arrestati altre due persone sono state denunciate per gli scontri di ieri alla stazione Centrale di Milano al termine del corteo pro Gaza. Dei due denunciati uno è minorenne. Due degli arrestati, un ragazzo e una ragazza, hanno 17 anni. Un’ottava persona è stata portata in questura per essere identificata.

