agenzia
Scontri a Milano, 5 arrestati e 2 denunciati
Tra loro anche tre minorenni, un'ottava persona identificata
MILANO, 23 SET – Oltre ai cinque arrestati altre due persone sono state denunciate per gli scontri di ieri alla stazione Centrale di Milano al termine del corteo pro Gaza. Dei due denunciati uno è minorenne. Due degli arrestati, un ragazzo e una ragazza, hanno 17 anni. Un’ottava persona è stata portata in questura per essere identificata.
COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA