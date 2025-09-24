Scontri a Milano, capo della Polizia incontra gli agenti feriti

agenzia

L'incontro è avvenuto nella sede del Reparto Mobile

MILANO, 24 SET – Vittorio Pisani, capo della Polizia e direttore generale della Pubblica Sicurezza, ha incontrato oggi a Milano gli agenti rimasti feriti durante la manifestazione pro Gaza del 22 settembre scorso. L’incontro è avvenuto nella sede del Reparto Mobile. Pisani, si legge in una nota della Questura, “ha espresso la propria solidarietà e il sostegno dell’Amministrazione, ringraziando per l’impegno ininterrotto nei difficili e delicati servizi di ordine pubblico”. Il capo della Polizia ha portato ai feriti la vicinanza del capo dello Stato Sergio Mattarella, manifestata ieri al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, e quella dello stesso ministro dell’Interno, “costantemente vicino – conclude la nota – ai bisogni delle donne e degli uomini della Polizia di Stato”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA