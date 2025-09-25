Scontri a Milano, Gip convalida arresto 36enne e lo scarcera

agenzia

Per giudice gravi indizi colpevolezza ma non esigenze cautelari

MILANO, 25 SET – Il Gip di Milano, Silvia Perrucci, ha convalidato l’arresto dell’italiano di 36 anni arrestato per gli scontri alla Stazione Centrale di Milano durante la manifestazione Pro Pal di lunedì. Il giudice ha ritenuto la sussistenza nei suoi confronti di gravi indizi di colpevolezza, ma la mancanza di esigenze cautelari, non solo perché l’uomo ha un lavoro e una residenza stabili, ma anche perché non risulta essere collegato a nessun gruppo. L’uomo ha negato di aver commesso violenze contro le forze dell’ordine. Le accuse nei suoi confronti sono di resistenza aggravata e lesioni ai danni di un agente.

