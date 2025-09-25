Scontri a Milano: legale, ‘ai minori tolta anche la scuola’

agenzia

'Studenti ai domiciliari, ai maggiorenni solo obbligo di firma'

MILANO, 25 SET – “Hanno dato loro gli arresti domiciliari, al momento senza neanche la possibilità di andare a scuola. Impugneremo il provvedimento che, usando un eufemismo, non condividiamo”. Così l’avvocato Mirko Mazzali, legale dei due studenti di un liceo milanese, un ragazzo e una ragazza di 17 anni, arrestati per resistenza aggravata per gli scontri avvenuti lunedì scorso davanti alla stazione Centrale di Milano. “Non siamo assolutamente soddisfatti della decisione del gip – ha aggiunto, commentando l’esito dell’udienza di questa mattina -, che non tiene conto del video che abbiamo prodotto e di tutta la situazione personale e familiare dei ragazzi. Basti solo dire che i maggiorenni sono con l’obbligo di firma e i minorenni con l’obbligo di permanenza a casa. Le condotte contestate erano le stesse, ma per un meccanismo giudiziario perverso un giudice ha deciso che bastasse l’obbligo di firma e un altro che andassero ai domiciliari. Peraltro non autorizzando nemmeno la possibilità di andare a scuola”.

