Scontri a Milano, presidio solidarietà davanti carcere minorile

agenzia

Cori, striscioni e fumogeni per i due 17enni arrestati

MILANO, 23 SET – Un presidio si sta svolgendo vicino al carcere minorile Cesare Beccaria di Milano per solidarietà con i due diciassettenni – un ragazzo e una ragazza, studenti di un liceo milanese – arrestati per gli scontri di ieri durante i cortei e lo sciopero per Gaza nel capoluogo lombardo. Nei pressi della struttura penitenziaria, in via Luigi Mengoni, circa 400 giovani – fra i quali anche militanti del centro sociale Lambretta – dalle 18 stanno manifestando fra striscioni, cori e fumogeni. Tutto al momento – secondo quanto spiegato dalla polizia – si sta svolgendo senza problemi di ordine pubblico.

