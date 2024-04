Scontri alla Sapienza, sit in studenti fuori tribunale

agenzia

Oggi udienza per direttissima per i due arrestati

ROMA, 17 APR – Un sit in di alcune decine di studenti davanti al tribunale di Roma per manifestare solidarietà ai due ragazzi arrestati ieri durante gli scontri alla Sapienza. Per i fermati è in programma l’udienza per direttissima. Nei loro confronti la Procura contesta i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. “Riteniamo questi arresti una iniziativa gravissima e siamo qui per ribadire solidarietà ai nostri amici – afferma Giulio di Potere al Popolo – perché quanto avvenuto ieri è inaccettabile. Ieri chiedevamo lo stop immediato degli accordi Italia-Israele ma nessuna risposta è arrivata dall’università. Gli scontri sono stati violenti ed immotivati, noi ci stavamo muovendo in maniera pacifica ma oramai in questo paese c’è un clima di repressione”.

