Scontri dopo corteo Milano, arrestati 2 ragazze e un giovane

agenzia

Le accuse sono resistenza e lesioni con la nuova aggravante

MILANO, 23 SET – Sono due ragazze e un giovane i tre arrestati, ventenni pare, dopo i violenti scontri e i disordini di ieri pomeriggio nella zona della stazione Centrale di Milano, al termine del corteo per Gaza. In particolare, le due giovani sono accusate di resistenza aggravata e oggi per loro si terrà l’udienza per direttissima in Tribunale a Milano. Mentre per il ragazzo, arrestato con le accuse di resistenza aggravata e lesioni con la nuova aggravante introdotta dal ‘decreto sicurezza’, perché commesse ai danni di un rappresentante delle forze dell’ordine, il pm di turno Elio Ramondini, che ha disposto anche gli altri due arresti nelle indagini della Digos della Polizia, ha chiesto la convalida del provvedimento e la misura cautelare al gip. In questo caso, dunque, per la posizione del giovane, che resta in carcere al momento, si passerà per un’udienza davanti al gip, che dovrà decidere. Da quanto si è saputo, le due ragazze arrestate farebbero parte dell’area dei centri sociali. Fuori dal Palazzo di Giustizia ci sono le camionette delle forze dell’ordine, proprio per garantire la sicurezza dato che si terranno le udienza direttissime. Sulla posizione di due minorenni indagati procede la Procura per i minori.

