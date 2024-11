Scontri fra ultrà a Torino, libero il tifoso juventino arrestato

agenzia

Alla prossima udienza chiederà la messa alla prova

TORINO, 14 NOV – E’ stato rimesso in libertà dopo l’udienza di convalida un 23enne tifoso della Juventus che nella notte fra l’8 e il 9 novembre, alla vigilia del derby della Mole, era stato arrestato – e quindi portato ai domiciliari – con l’accusa di avere preso parte agli scontri con degli ultrà granata a Torino nella zona della Gran Madre. Il giovane, incensurato e senza altre pendenze penali, è stato assistito dall’avvocato Alan Felice. Nei suoi confronti è stata formulata l’accusa di concorso in rissa aggravata. Alla prossima udienza del procedimento, fissata a dicembre, chiederà la messa alla prova. Secondo quanto è trapelato, il 23enne al momento dell’intervento stava aiutando un compagno rimasto ferito nella zuffa. Nell’automobile sono state trovate delle aste di quelle che servono per reggere le bandiere.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA