Scontri in Consiglio comunale, chiesto giudizio per Bandecchi

Minaccia e interruzione pubblico servizio tra i reati contestati

TERNI, 30 APR – La Procura di Terni ha chiesto il rinvio a giudizio del sindaco Stefano Bandecchi per i fatti avvenuti durante la tumultuosa seduta del Consiglio comunale del 28 agosto del 2023 nella quale se l’era presa inizialmente con due esponenti dell’opposizione – i consiglieri Orlando Masselli e Marco Cecconi -, alzandosi e dirigendosi verso i banchi della minoranza, con l’intervento della polizia locale presente in aula. Minaccia, oltraggio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, minaccia ad un corpo politico i reati contestati. La richiesta di rinvio a giudizio era stata formulata a ottobre ma di essa si è appreso solo ora. E’ stata infatti fissata al prossimo primo ottobre l’udienza preliminare. Nel fascicolo figurano come persone offese anche la comandante della polizia locale e due agenti che – secondo la procura – il sindaco aveva spintonato per raggiungere i banchi della minoranza.

