Scontri tra gruppi opposti, ridussero detenuto in fin di vita

agenzia

(v. Tentato omicidio di un detenuto ad Avellino... delle 8.58)

AVELLINO, 10 MAR – Undici ordinanze di custodia cautelare sono state notificate ad altrettanti detenuti nel carcere di Avellino per tentato omicidio aggravato. Il 22 ottobre dell’anno scorso, due gruppi contrapposti di detenuti si scontrarono all’interno di una sezione della Casa Circondariale dove si erano asserragliati. Nel corso degli scontri, un detenuto 25enne di Napoli, Paolo Piccolo, fu oggetto di un raid punitivo che lo ridusse in fin di vita. Tuttora è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale “Moscati” di Avellino. I provvedimenti emessi dal gip del Tribunale di Avellino su richiesta del pm Luigi Iglio, sono stati eseguiti a partire dalle prime ore di oggi dalla Squadra Mobile di Avellino e dal Nic della Polizia Penitenziaria. La situazione all’interno del carcere di Avellino era stata al centro di un incontro, venerdì scorso, tra il Procuratore generale della Corte d’Appello di Napoli, Aldo Policastro, e il procuratore capo di Avellino, Domenico Airoma.

