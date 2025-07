Scontro auto-ambulanza nel Foggiano, un morto e 5 feriti

agenzia

La vittima è il conducente di una Fiat 500

MANFREDONIA, 12 LUG – È di un morto e cinque feriti, uno in gravi condizioni, il bilancio dell’incidente avvenuto poco fa sula provinciale 58 che da Manfredonia porta a San Giovanni Rotondo, nel Foggiano. A quanto si apprende, nell’incidente sarebbero due i mezzi coinvolti, una Fiat 500 ed un’ambulanza, che hanno preso fuoco dopo l’impatto. Il conducente dell’auto è morto sul colpo. In gravi condizioni, a quanto si apprende, la donna che viaggiava con lui. Feriti anche i tre sanitari a bordo del mezzo di soccorso, oltre alla persona che stavano trasportando in ospedale. Nell’impatto sarebbe rimasto coinvolto anche un altro mezzo. La dinamica dell’incidente è in corso di accertamento. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e sanitari del 118.

