Scontro auto-moto, centauro fa un volo di 15 metri e muore

In Friuli, la vittima è un imprenditore agricolo

TRIESTE, 30 GIU – Un imprenditore agricolo, di 58 anni, di Fagagna (Udine), è morto la notte scorsa dopo che la moto che stava guidando si è scontrata con un’auto, sulla quale viaggiavano due persone, lungo la strada ex provinciale 10, in un incrocio, a Fagagna. Lo riporta il sito del Messaggero Veneto. Il motociclista, in seguito all’impatto, ha perso il controllo del mezzo che è finito contro un palo ed è stato sbalzato a terra a una distanza di una quindicina di metri. E’ morto all’istante. Sul posto, oltre al personale sanitario inviato dalla Sores, sono intervenuti anche vigili del fuoco, e carabinieri. A guidare l’auto era un uomo di 45 anni che è rimasto ferito in maniera lieve ed è stato portato in ambulanza all’ospedale di San Daniele, dove è stato sottoposto agli esami tossicologici.

