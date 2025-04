Scontro auto-moto nel Barese, morto un motociclista 20enne

agenzia

Il decesso poco dopo il suo arrivo in ospedale

BARI, 25 APR – Avrebbe compiuto 21 anni il prossimo ottobre, il ragazzo morto questa mattina dopo un incidente stradale avvenuto sulla provinciale tra Castellana Grotte e Alberobello, nel Barese. La vittima viaggiava in sella una moto che, per cause da stabilire, si è scontrata con un’auto. L’impatto è stato violento e il 20enne è finito sull’asfalto. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato al Policlinico di Bari: è morto qualche minuto dopo il suo arrivo al Pronto soccorso. I mezzi coinvolti sono stati sequestrati e indagini sono in corso per stabilire l’esatta dinamica dello scontro.

