Scontro bus Roma: 8 portati in ospedale, 4 in codice rosso

agenzia

Anche mamma e neonata, alcuni passeggeri rimasti contusi

ROMA, 05 APR – Sono otto i feriti trasportati dal 118 in diversi ospedali di Roma in seguito all’incidente che ha coinvolto un mezzo di Roma Tpl e uno dell’Atac. Quattro i più gravi, in codice rosso, tra cui una donna di 31 anni e la figlia di 2 mesi portati al policlinico Gemelli. In codice rosso anche una 49enne ricoverata al Cristo Re e una 52enne al San Filippo neri. Gli altri quattro sono stati portanti in vari nosocomi in codice giallo. Qualche altro passeggero è stato visitato sul posto per escoriazioni o lievi contusioni.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA