Scontro fra auto nel Bolognese, morta donna e grave 12enne

Frontale fra tre auto per cause da chiarire, feriti anche bimbi

BOLOGNA, 11 APR – Incidente stradale mortale, nel pomeriggio, in Valsamoggia, nel Bolognese: una donna di 70 ha perso la vita, mentre ci sono diversi feriti fra i quali dei bimbi e, grave, una ragazzina di 12 anni. Lo schianto – un frontale che ha coinvolto tre veicoli – è avvenuto alle 17.30 a Crespellano, in via Risorgimento all’angolo con via Alicata, poco prima del territorio di Zola Predosa. In base a una prima ricostruzione della polizia locale di Valsamoggia, un’automobile viaggiava in direzione Valsamoggia, le altre due in direzione Bologna. Per cause da chiarire, le auto si sono scontrate: una donna di 70 anni, residente a Sasso Marconi, è deceduta. Dai primi accertamenti, sembra viaggiasse in auto con il marito, rimasto anche lui ferito, e il nipote di 10 anni. Feriti anche una ragazzina di 12 anni, in modo grave, e un bambino di 8 anni che erano a bordo di un’altra auto condotta da un uomo, rimasto anche lui ferito. Tutti sono stati soccorsi dal 118 e sono stati accompagnati d’urgenza all’Ospedale Maggiore con elicottero e ambulanze.

