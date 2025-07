Scontro fra due auto all’alba, morta una donna nel Pavese

agenzia

Ferite due ventenni e un uomo di 62 anni

PAVIA, 06 LUG – Incidente mortale all’alba di oggi, poco dopo le 6, in Oltrepò Pavese nel tratto di strada che collega i comuni di Albaredo Arnaboldi (Pavia) e Campospinoso (Pavia). Nello scontro tra due auto ha perso la vita una donna di 62 anni. Ferite anche due giovani donne, di 28 e 24 anni, e un uomo di 62 anni. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 anche con l’elisoccorso, i carabinieri di Stradella e i vigili del fuoco. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.

