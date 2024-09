Scontro fra due auto, due morti sulla Cremona-Brescia

agenzia

Coinvolte altre 4 persone, condizioni non sono gravi

MILANO, 11 SET – Due giovani, uno di 20 anni e uno di 29, sono morti la scorsa notte notte in un incidente stradale lungo l’A21, nel tratto di autostrada che collega Cremona a Brescia. Nello scontro fra due auto, all’altezza di Persico Dosimo, sono rimaste coinvolte e ferite altre quattro persone, le cui condizioni non sarebbero però gravi. Cause e dinamica dell’impatto sono ancora al vaglio degli agenti della polizia stradale, mobilitata sul posto insieme a vigili del fuoco e operatori del 118. L’autostrada è rimasta chiusa al traffico fino alle sei di questa mattina.

