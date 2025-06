Scontro frontale sulla 630, madre e figlio gravi in ospedale

agenzia

Nello stesso ospedale morto 81enne vittima altro incidente

ROMA, 22 GIU – Madre e figlio sono stati trasferiti in elicottero a Roma per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto durante la notte sulla Strada Regionale 630 Cassino – Formia nel tratto che attraversa il territorio di Pignataro Interamna. Qui la loro Fiat Punto si è scontrata in maniera frontale con un altro veicolo: le cause sono ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri Soccorsi grazie anche all’intervento dei Vigili del Fuoco di Cassino e del personale sanitario del 118, la madre (66 anni) ed il figlio (45) sono stati trasferiti al Pronto Soccorso dell’ospedale “Santa Scolastica” dove è atterrato un elicottero del 118 per portare entrambi a Roma. Nello stesso ospedale, durante la notte, è morto un paziente di 81 anni residente ad Arce: era stato trasferito nella tarda mattinata di sabato per un altro incidente d’auto avvenuto lungo la Casilina, in località Villafelice a Colfelice. La Fiat Panda bianca sulla quale viaggiava lungo la Casilina si è scontrata con una Mini che l’ha presa in pieno mentre l’utilitaria era in manovra e stava invertendo la marcia, finendo in una cunetta ed intrappolando l’anziano conducente. Liberato con l’intervento dei Vigili del Fuoco, era stato portato dal 118 al pronto Soccorso di Cassino dove nella notte è morto.

