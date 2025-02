Scontro frontale sulla Cassino-Sora, un morto e 3 feriti gravi

agenzia

La vittima è una donna, coinvolte tre auto ed un furgone

CASSINO, 26 FEB – Una persona è morta ed altre tre sono rimaste ferite in modo grave nell’incidente stradale accaduto nel primo pomeriggio di oggi sulla Superstrada Cassino – Atina all’altezza di Sant’Elia Fiumerapido. Lo scontro, frontale è avvenuto poco dopo le ore 13 nei pressi di una semicurva: un impatto violentissimo fra tre auto ed un furgone. La vittima è una donna di 55 anni residente ad Atina, la sua identità per ore non viene confermata dai carabinieri che stanno ancora operando sul posto. In pochi minuti, con i militari della Stazione di Sant’Elia sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cassino ed il personale sanitario dell’Ares 118. Le tre persone rimaste ferite sono state portate tutte all’ospedale di Cassino con prognosi riservata.

