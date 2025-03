Scontro frontale tra due auto nell’Avellinese, un morto

agenzia

Feriti e ricoverati in ospedale gli occupanti dell'altra auto

NAPOLI, 23 MAR – Un uomo è morto in uno scontro frontale verificatosi sulla strada provinciale nel comune di Chiusano San Domenico, in provincia di Avellino. L’incidente nel primo pomeriggio, all’altezza di un distributore di benzina. La vittima è morta sul colpo. Feriti gli occupanti dell’altra auto coinvolta che sono stati trasportati in ospedale ad Avellino. Sul posto i carabinieri che stanno ricostruendo le cause dell’incidente.

