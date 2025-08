Scontro in galleria: vittime tornavano da allenamento calcio

agenzia

I due militavano in una formazione di Promozione

MANIAGO, 06 AGO – Si sono concluse nel corso della notte le operazioni di soccorso delle persone coinvolte nello scontro avvenuto nella tarda serata di ieri nella galleria in Val Colvera, che collega Frisanco con Maniago, nella provincia di Pordenone, in cui sono morti due ragazzi di 19 anni e un terzo, della stessa età, è rimasto ferito in maniera grave, così come una donna. Le vittime sono Danilo Boz e Fabio Rosa; il giovane che era alla guida è invece Andrea Zoccoletto. E’ quest’ultimo che è stato ricoverato, trasferito con l’elicottero per i voli notturni, in gravi condizioni, all’ospedale di Udine: non sarebbe comunque in pericolo di vita. I tre ragazzi, tutti della stessa età, appunto, sono calciatori in forza al Maniago Vajont, una formazione che milita nel campionato di Promozione Fvg. I tre atleti erano nella stessa auto e stavano rientrando dopo aver terminato un allenamento serale vista la recente ripresa della preparazione estiva in vista del prossimo campionato. La donna, invece, ha 72 anni, è residente a Zoppola, sempre in provincia di Pordenone, ed era alla guida dell’altro veicolo. Nello scontro ha riportato ferite meno serie ed è stata portata in ambulanza all’ospedale di Pordenone.

