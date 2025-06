++ Scontro monopattino-auto, muore ventenne a Milano ++

agenzia

Le cause da stabilire dagli agenti della Polizia locale

MILANO, 20 GIU – Un ragazzo di 20 anni è morto la notte scorsa a Milano, a bordo del suo monopattino elettrico, scontrandosi con una vettura condotta da un uomo di 51 anni in via Melzi d’Eril, all’angolo con Corso Sempione. E’ stata un’ambulanza impegnata in un altro servizio, poco dopo le 3, a vedere il giovane a terra e a portarlo all’ospedale Niguarda dove, pero, i medici non sono riusciti a salvargli la vita. Le indagini sull’accaduto sono affidate agli agenti della Polizia locale.

