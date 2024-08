Scontro moto d’acqua, muore in Albania, arrestato l’amico

agenzia

La vittima è di Casal di Principe, accusa di omicidio colposo

TIRANA, 19 AGO – Un giovane italiano, Nicola Lorio, 19 anni, di Casal di Principe (Caserta), è morto in Albania a seguito di un incidente avvenuto ieri al largo di Velipoja, zona balneare vicino a Scutari, nel nord dell’Albania, dove si trovava in vacanza. Secondo la polizia locale, a seguito di manovre pericolose, a circa un miglio dalla costa, la moto d’acqua di Lorio si è scontrato con quella di un suo amico italiano, Salvatore di Tella, 20 anni. I due hanno riportato ferite, e sono stati trasferiti all’ospedale di Scutari, dove Lorio sarebbe deceduto nella notte. La polizia albanese ha riferito oggi di aver arrestato Di Tella per “omicidio colposo”.

