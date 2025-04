Scontro scooter-auto nel Parmense, morta 17enne

agenzia

Poco dopo le 20 a Mamiano, frazione di Traversetolo

PARMA, 28 APR – Incidente stradale mortale sulla Strada Provinciale Pedemontana Est alle porte di Mamiano, frazione del comune di Traversetolo, in provincia di Parma: poco dopo le 20 uno scooter e un’auto si sono scontrati e la ragazza 17enne che viaggiava sul ciclomotore è deceduta. Sul posto è intervenuto il personale del 118 ma per la giovane non c’è stato nulla da fare: è morta sul colpo. Le cause dell’incidente, che si è verificato nei pressi di un incrocio, sono al vaglio di Carabinieri e Polizia Locale.

