Scontro tra 2 auto,morta bimba di 8 anni

L'incidente nel Bergamasco, feriti il fratellino e la nonna

BERGAMO, 08 MAG – Una bambina di 8 anni è morta in un incidente stradale tra due auto nella notte tra lunedì e martedì a Clusone, in provincia di Bergamo. Il fratello di 9 anni ha riportato la frattura del femore e altre tre persone – tutte adulte – sono rimaste ferite, due in modo grave. Tra queste la nonna dei due bimbi. Si è trattato dello scontro tra due vetture avvenuto sulla ex statale 671. I due bambini – secondo la ricostruzione – erano a bordo di una Seat Ibiza guidata dalla nonna di 60 anni, rimasta ferita. L’incidente è avvenuto all’altezza di San Lorenzo di Rovetta e già nel territorio di Clusone. Il veicolo di nonna e nipoti si sarebbe scontrato frontalmente con un’altra auto, una Bmw che viaggiava nella direzione opposta e i cui occupanti, un uomo di 47 anni e una donna di 60, sono rimasti feriti gravemente. La bambina di 8 anni è morta sul colpo. Sul posto il 118 ha inviato due elicotteri, due automediche e quattro ambulanze, i vigili del fuoco sono intervenuti con due mezzi. Per i rilievi i carabinieri che ora dovranno chiarire la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.

