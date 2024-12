Scontro tra auto e mezzi pesanti sull’Autostrada A2, due morti

agenzia

L'incidente nel Cosentino. Tratto temporaneamente chiuso

MORMANNO, 20 DIC – Due persone sono morte stasera in un incidente avvenuto sull’Autostrada A2 del Mediterraneo, in direzione Nord, tra Mormanno e Laino. L’incidente ha coinvolto più veicoli leggeri e pesanti, probabilmente dopo un tamponamento. Al momento il traffico è bloccato in direzione Nord per consentire i soccorsi, con uscita obbligatoria per i veicoli leggeri allo svincolo di Mormanno con rientro in A2 allo svincolo di Laino Borgo. Per tutti i veicoli pesanti e i veicoli leggeri di lunga percorrenza uscita obbligatoria allo svincolo di Sibari. Sul posto per i rilievi e ricostruire la dinamica dell’incidente è intervenuta la Polizia stradale di Lagonegro (Potenza).

