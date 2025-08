Scontro tra auto in A34, donna carbonizzata, figlia ferita

agenzia

E' in condizioni gravi; in ospedale anche altre tre persone

TRIESTE, 03 AGO – Una donna di 32 anni è morta carbonizzata, la figlia di 8 anni è rimasta gravemente ferita così come altre tre persone, le cui condizioni sono però meno preoccupanti, in un incidente stradale tra due auto avvenuto la notte scorsa, attorno alle 3.50, lungo l’autostrada A34, nel tratto tra Gorizia e Farra d’Isonzo. A bordo delle due auto viaggiavano complessivamente cinque persone: su una la vittima con il marito e la figlia – tutti di nazionalità serba – sull’altra altre due persone. Nello scontro, uno dei due veicoli si è incendiato. Delle cinque persone, quattro sono uscite autonomamente dall’ abitacolo. Il papà della bambina è stato ricoverato in codice giallo per un trauma toracico; gli altri due feriti hanno riportato politraumi al bacino e agli arti inferiori: sono stati ricoverati negli ospedali di Udine e Gorizia. La centrale operativa Sores Fvg ha inviato sul posto l’elisoccorso notturno, l’automedica e due ambulanze che hanno operato con il supporto dei vigili del fuoco. I rilievi vengono svolti della Polizia stradale.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA